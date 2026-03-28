Pintas en oficinas de Energuate tras el paso del Desfile Bufo en Coatepeque

Mar 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Fotos: Cortesía.

Las instalaciones de la distribuidora de energía eléctrica sufrieron daños en su fachada durante el recorrido de la tradicional sátira estudiantil. Los manifestantes plasmaron consignas antes de llegar al parque central del municipio.

En el marco de las actividades de la Huelga de Todos los Dolores, el paso del Desfile Bufo por las calles de Coatepeque dejó huellas de protesta en la propiedad privada. Supuestos estudiantes de la sede local de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) realizaron diversas pintas en las oficinas administrativas de la empresa Energuate.



El incidente ocurrió mientras la columna universitaria avanzaba con sus tradicionales carrozas y disfraces hacia el parque central. Al llegar frente a la distribuidora, un grupo de participantes utilizó pintura en aerosol para escribir mensajes de rechazo a las tarifas eléctricas y la calidad del servicio en la región de la Costa Cuca.





La fachada de las oficinas de Energuate, que suelen ser punto de concentración de descontento social en el occidente del país, quedó marcada con consignas que critican la gestión de la energía eléctrica.

Los mensajes fueron plasmados a plena luz del día ante la mirada de transeúntes que observaban el desfile.



Hasta el momento, la administración de la empresa en el municipio no ha reportado el costo de los daños materiales ni si se tomarán medidas legales. Por su parte, los representantes estudiantiles continuaron con su lectura de boletines y sátira política en la plaza principal.

Tradición y protesta





El Desfile Bufo en Coatepeque es una de las manifestaciones estudiantiles más esperadas del año en el departamento, caracterizada por la denuncia de problemáticas sociales a través del humor. Sin embargo, este tipo de acciones directas contra infraestructuras de servicios públicos suele generar división de opiniones entre los vecinos de la localidad.



Las actividades concluyeron sin que se registraran incidentes mayores o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que mantuvieron presencia preventiva en los alrededores.