Pesadilla en Italia: Argelia golea 7-0 a una desconocida Selección de Guatemala

Mar 27, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El combinado nacional sufrió un duro golpe de realidad en el Estadio Luigi Ferraris. Las estrellas africanas, lideradas por Riyad Mahrez y Amine Gouiri, desnudaron las falencias defensivas de la Bicolor en una noche para el olvido.

Lo que se perfilaba como una prueba de fuego de alto nivel para el fútbol guatemalteco terminó en una estrepitosa caída. La Selección Nacional de Guatemala fue superada de principio a fin por su similar de Argelia, que con un contundente e inapelable 7-0, dejó en evidencia la enorme brecha jerárquica entre ambos conjuntos en un duelo amistoso disputado en territorio italiano.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena no encontró respuestas ante el dinamismo y la contundencia de los «Zorros del Desierto», quienes aprovecharon cada error en la salida y la falta de solidez en la última línea guatemalteca.

Festival de goles argelino

La ofensiva de Argelia, plagada de figuras que militan en las ligas más importantes del mundo, no tuvo piedad. La cuenta se abrió temprano y se repartió entre sus principales referentes:

➡️ Amine Gouiri: Firmó un doblete que sentó las bases del dominio africano.

➡️ Riyad Mahrez: El exjugador del Manchester City manejó los hilos del partido y se anotó en la lista de goleadores.

➡️ Houssem Aouar y Liel Abada: Aportaron su calidad técnica para ampliar la ventaja.

➡️ Bachir Ghedjemis y Adil Benbouali: Cerraron la cuenta en una segunda mitad donde Guatemala se vio totalmente desbordada.

Lecciones urgentes para la Bicolor

Este resultado en el Estadio Luigi Ferraris obliga a una profunda reflexión dentro del cuerpo técnico y la federación. A pocos meses de compromisos oficiales clave, la Azul y Blanco mostró una fragilidad defensiva que preocupa a la afición.

La falta de intensidad y la dificultad para competir físicamente ante rivales de este calibre dejan una lección amarga: el camino hacia los objetivos mundialistas requiere un nivel de preparación y concentración mucho más exigente.

El camino a seguir

Tras esta «noche para el olvido» en Italia, la delegación guatemalteca deberá levantar la cabeza y procesar los errores cometidos. Se espera que el técnico nacional brinde declaraciones en las próximas horas para analizar este revés histórico y explicar los ajustes que se realizarán para evitar que una debacle de esta magnitud se repita en competencias oficiales.