Personal de hospital en Xela recibe  capacitación por indicadores de seguridad

Abr 9, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, personal del Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango, desarrolla capacitación por la implementación de indicadores de seguridad de eventos adversos.

En la capacitación participan 118 personas, entre ellas, auxiliares de enfermería, enfermeros técnicos y licenciados en enfermería de este centro asistencial.

El objetivo es darle una mejor calidad al paciente con un mejor registro, una buena atención sin riesgos adversos.

La capacitación fue impartida por la licenciada, Katy Maricruz De León, experta en indicadores.