Persona fallecida en el Periférico de Xela genera cierre parcial

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.

Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía reportaron una persona fallecida en el Periférico, zona 8 de Quetzaltenango, por lo que se está a la espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

Debido a este hecho, se registra un cierre vial parcial en el sector de la Diagonal 3, mientras se lleva a cabo el levantamiento del cadáver. En el lugar ya se encuentran presentes las autoridades, quienes coordinan el procedimiento.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender la señalización y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, ya que el paso vehicular podría verse afectado durante el desarrollo de las diligencias.