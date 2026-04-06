Persona arrollada en la zona 1 de Quetzaltenango

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes un hombre es arrollado en el paso de cebra en la 11 avenida y 7ª calle, zona 1 de Quetzaltenango, en el contorno del Parque a Centroamérica.

Personal del Ejército de Guatemala y Bomberos Voluntarios brindan atención en el lugar. Los socorristas trasladan al hombre a un centro asistencial.

Autoridades recomiendan a pilotos a conducir con precaución y respetar las indicaciones de tránsito. La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) consigna el vehículo involucrado.

Personal del Ejército de Guatemala brinda los primeros auxilios a la persona. Familiares del hombre arrollado y taxista, quien resulta involucrado en el hecho, dialogan para llegar a un acuerdo