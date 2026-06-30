Pedazos de madera y materiales de construcción provocan taponamiento de tubería

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este martes, en redes sociales, la Municipalidad de Quetzaltenango informa de taponamiento en la 6ª avenida “A” y 8ª calle, zona 10 de Xela.

Las autoridades informaron que luego del mantenimiento correctivo determinaron que desechos sólidos, pedazos de madera y materiales de construcción provocaron un taponamiento en la tubería.

«La obstrucción fue liberada con éxito, permitiendo mejorar el funcionamiento de la red de drenajes y beneficiando a vecinos del sector», indica la publicación de la Muni de Xela.