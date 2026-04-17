Peatón muere tras ser atropellado por motocicleta en zona 1 de Xela

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito conmocionó la tarde de este jueves en la 4ª calle de la zona 1 de Quetzaltenango, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta.

La víctima fue identificada como Lorenzo Mazariegos Vicente, quien, según testigos, intentaba cruzar la calle cuando fue impactado por el motorista que circulaba por el sector. Debido al fuerte golpe, el hombre cayó al pavimento con heridas de gravedad.

Vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de socorro, por lo que elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Occidente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció minutos después de su ingreso, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la situación del conductor involucrado.

Este hecho vuelve a evidenciar la importancia de la precaución vial, tanto para peatones como conductores, con el fin de evitar tragedias en las calles de la ciudad.