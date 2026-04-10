Patinadores quetzaltecos se preparan para festival nacional en la capital

Abr 9, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un grupo de 11 atletas de patinaje artístico de Quetzaltenango se encuentra en plena preparación para participar en el próximo Festival Nacional de Patinaje, que se realizará el 18 de abril en la ciudad capital.

Los entrenamientos se desarrollan en el CEFEMERQ, bajo la dirección de la entrenadora Belén de León, quien destacó el esfuerzo y dedicación de los jóvenes deportistas que representarán al departamento en este importante evento.

Según explicó la entrenadora, este festival reunirá a patinadores de distintos puntos del país, por lo que la participación de los atletas quetzaltecos representa una oportunidad para demostrar su talento y continuar su crecimiento competitivo a nivel nacional.