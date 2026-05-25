Juventud quetzalteca revive el ancestral juego de Pelota Maya en un torneo departamental

May 25, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de rescatar y promover las tradiciones locales, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUD) de Quetzaltenango puso en marcha la tercera edición del Torneo Departamental de Juego de Pelota Maya (modalidad de cadera).

El certamen reúne el entusiasmo y la entrega de jóvenes estudiantes quienes buscan no solo competir, sino conectar con las raíces culturales de la región a través del que es considerado el primer deporte en la historia de nuestra civilización.

Participación y detalles del torneo

El evento ha logrado convocar a una cantidad significativa de centros educativos y atletas de la localidad:

Establecimientos: Alrededor de 6 a 7 centros educativos participan en la competencia.

Alrededor de 6 a 7 centros educativos participan en la competencia. Equipos: Se cuenta con un total de 13 equipos en las llaves.

Se cuenta con un total de 13 equipos en las llaves. Ramas: La competencia está dividida en 8 equipos para la rama masculina y 6 para la rama femenina.

El torneo se desarrollará lunes, martes y miércoles, estando programadas las grandes finales para el próximo miércoles, donde se definirán a los monarcas del departamento.

El camino hacia el campeonato nacional y mundial

Carmen Barrios, delegada departamental del INJUD, enfatizó que este campeonato no se limita a una competencia local. Quienes resulten ganadores en ambas ramas obtendrán el derecho de representar a Quetzaltenango en el torneo nacional.