Alarmante cifra de embarazos en adolescentes impulsa encuentro «Extiende Tus Alas»

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, en conferencia de prensa, la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo Digno (CODECED) y autoridades de los ministerios de Salud Pública y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social revelaron que el departamento de Quetzaltenango registra un alarmante acumulado de 959 embarazos en niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, en lo que va del año.

Ante esta crisis social, anunciaron la celebración del segundo encuentro interinstitucional «Extiende Tus Alas», este miércoles 27 de mayo.

Este espacio buscan dotar a las jóvenes madres de herramientas formativas y oportunidades técnicas que les permitan reformular su proyecto de vida y acceder a mejores condiciones económicas y sociales. El año pasado, el evento albergó a más de 250 asistentes.

Detalles del evento:

➡️ Actividad: II Encuentro para Madres Adolescentes y Mujeres «Extiende Tus Alas».

➡️ Fecha y hora: Miércoles 27 de mayo, a partir de las 9 horas.

➡️ Lugar: Instalaciones del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), zona 3 de Quetzaltenango, a un costado del Zoológico Minerva.