Interceptan lancha en el Pacífico con 1,500 kilos de cocaína provenientes de Ecuador

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

ESCUINTLA – Fuerzas de seguridad interceptaron una embarcación en aguas del Océano Pacífico que transportaba un cargamento de aproximadamente 1,500 kilos de cocaína.

La operación fue ejecutada inicialmente por la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala a más de 600 millas náuticas de la costa, siendo posteriormente trasladada al Comando Naval del Pacífico en el Puerto San José, Escuintla, para las diligencias judiciales.

En el recinto militar, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP) contabilizaron 50 tulas (sacos plásticos) que contenían los paquetes de la sustancia ilícita.

Según el avalúo oficial de las autoridades, el cargamento decomisado tiene un valor comercial estimado que supera los Q150 millones. En la lancha también se incautó un dispositivo GPS utilizado para la navegación en alta mar.

Durante el operativo se reportó la captura de seis tripulantes de distintas nacionalidades: los guatemaltecos Alejandro “N” (30 años) y Eliunatan “N” (28); el mexicano Verin “N” (33); y los ecuatorianos Antonio “N” (44), Raúl “N” (48) y Tiofilo “N” (63).

Las investigaciones preliminares de los entes antinarcóticos señalan que el cargamento zarpó desde las costas de Ecuador y pretendía utilizar el litoral guatemalteco como ruta de tránsito hacia su destino final en México.