Capturan en Huehuetenango a dos hombres acusados de homicidio en grado de tentativa y detenciones ilegales

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

HUEHUETENANGO – Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos hombres en el kilómetro 269 de la Ruta Interamericana, a la altura de la aldea Santa Bárbara. Los detenidos fueron identificados como Marcos “N”, de 37 años, y Mateo “N”, de 40, quienes eran requeridos por la justicia local tras presentar mandamientos judiciales vigentes en su contra.

Ambos individuos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de detenciones ilegales, homicidio en grado de tentativa y atentado. De acuerdo con el reporte oficial de la PNC, las órdenes de captura fueron emitidas el pasado 24 de abril del presente año por un Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de La Democracia, Huehuetenango, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara los indicios que los vinculan con dichos hechos delictivos.

Tras hacer efectivas las detenciones en el puesto de control de la ruta, los agentes policiales trasladaron a los sindicados hacia el órgano jurisdiccional correspondiente para que solventen su situación legal. Con estas capturas, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de casos de conflictividad y agresiones físicas denunciadas en la región fronteriza del departamento.

Vía Osmar Toc.