Gabriel García Luna asume como Fiscal General y promete devolver la objetividad al Ministerio Público

May 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por: Herberth Tax.



CIUDAD DE GUATEMALA – El Dr. Gabriel Estuardo García Luna asumió oficialmente este domingo 17 de mayo como nuevo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

A través de un comunicado oficial dirigido al pueblo de Guatemala, el nuevo jefe del ente investigador confirmó la toma de posesión del cargo, concluyendo el proceso de relevo de mando de la institución y abriendo una nueva etapa en la persecución penal del país.



En su primer mensaje a la nación, García Luna reconoció que recibe una institución que arrastra «heridas profundas» y un notable desgaste en la confianza ciudadana.

El funcionario enfatizó que el mandato constitucional del MP de investigar delitos no es negociable, asegurando que bajo su dirección la entidad no operará como un arma al servicio de ningún grupo político ni se prestará a persecuciones selectivas.

«La ley es pareja o no es ley», remarcó, al tiempo que prometió priorizar la atención a las víctimas y combatir con rigor delitos de alto impacto como las extorsiones, el narcotráfico y la corrupción.



Este cambio de mando se da en cumplimiento del artículo 251 de la Constitución Política de la República, el cual establece el relevo en la jefatura del MP cada cuatro años.

García Luna sustituye en el cargo a María Consuelo Porras Argueta, cuya gestión (2018-2026) concluyó bajo fuertes cuestionamientos de sectores civiles y sanciones internacionales.

Con la asunción de las nuevas autoridades, la opinión pública y las organizaciones sociales del país mantienen la expectativa sobre las primeras decisiones técnicas y las auditorías internas que se realizarán dentro de las distintas fiscalías especiales.

Las cifras de Consuelo Porras

El MP publicó resultados del trabajo realizado durante el 2025-2026 por la Fiscalía de Sección de Delitos de Narcoactividad, bajo la administración de María Consuelo Porras Argueta.