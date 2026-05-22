Parque a Centroamérica en Xela vibrará con pantalla gigante para apoyar a los Chivos en la gran final

May 22, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La Municipalidad de Quetzaltenango se suma a la fiesta deportiva y este sábado habilitará un espacio público para toda la afición que no logró conseguir boleto para acudir al estadio Mario Camposeco, zona 3 de Xela, para la gran final entre Xelajú MC y Municipal.

El Parque a Centroamérica se convertirá en una extensión del estadio, este sábado 23 de mayo, ofreciendo una opción gratuita y familiar para seguir cada minuto del partido definitivo entre Xelajú MC y CSD Municipal.

Fiesta musical previa al pitazo inicial

La comuna quetzalteca preparó una jornada de entretenimiento para calentar los motores y encender los ánimos del orgullo Superchivo antes de que ruede el balón en la gramilla de la zona 3.

La programación para la tarde del sábado incluye:

Horario de convocatoria: Las actividades oficiales en la plaza central iniciarán a las 17 horas.

Las actividades oficiales en la plaza central iniciarán a las 17 horas. Música en vivo: Un grupo musical se presentará en el escenario principal, desde la tarde, para amenizar el ambiente y motivar a los asistentes.

Un grupo musical se presentará en el escenario principal, desde la tarde, para amenizar el ambiente y motivar a los asistentes. Transmisión en directo: El partido de la Gran Final, programado para las 20 horas, se proyectará en alta definición en la pantalla gigante.

Convocatoria abierta a toda la población

Las autoridades municipales extendieron una invitación a todas las familias quetzaltecas y visitantes para asistir portando la camisola del cuadro altense. El objetivo de la actividad es concentrar la pasión del fútbol en un entorno seguro y festivo, donde la ciudad pueda unirse en un solo grito de apoyo en busca de la remontada histórica.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, tomar precauciones ante el clima de la tarde-noche y mantener el orden en el Centro Histórico durante las celebraciones.