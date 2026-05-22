Caos vial en la ruta al Pacífico tras choque masivo que deja víctimas mortales

Por Ruperto Matías |

Este viernes un aparatoso accidente de tránsito paraliza el paso en el kilómetro 135 de la ruta al Pacífico, específicamente en el cruce hacia Río Bravo, Suchitepéquez. El fuerte impacto, en el que se vieron involucrados tres camiones, mantiene obstruidos tres carriles de la principal arteria vial del sur del país, generando una masiva carga vehicular en ambas direcciones.

Saldo trágico y movilización de cuerpos de socorro

Bomberos de distintas compañías y estaciones de la región se movilizaron de urgencia al punto del percance al recibir múltiples llamadas de conductores quienes presenciaron la colisión. Al llegar, los paramédicos se encontraron con una escena compleja debido a la magnitud de los destrozos en las estructuras de los automotores.

Los reportes preliminares de los cuerpos de auxilio indican el siguiente saldo:

Fallecidos : Dos personas perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del accidente a consecuencia de los traumas del impacto.

: Dos personas perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del accidente a consecuencia de los traumas del impacto. Heridos: Siete personas sufrieron lesiones de diferente consideración; todas recibieron atención prehospitalaria y las más graves fueron trasladadas a los centros asistenciales más cercanos de la localidad.

Siete personas sufrieron lesiones de diferente consideración; todas recibieron atención prehospitalaria y las más graves fueron trasladadas a los centros asistenciales más cercanos de la localidad. Involucrados: El percance ocurrió entre tres camiones de transporte de carga pesada.

Tránsito completamente detenido

El panorama para quienes transitan por la Costa Sur es sumamente complicado. Las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el sector tratando de coordinar la viabilidad, aunque las labores se anticipan prolongadas.