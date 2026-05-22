Fiebre en Xela por la entrega de boletos para la Gran Final en el Mario Camposeco

May 22, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La afición altense vive horas de máxima expectativa. Este viernes se desarrolla la entrega oficial de los boletos para el partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2026, este sábado, a las 20 horas, donde Xelajú MC buscará una remontada histórica frente a CSD Municipal.

La dirigencia de los Chivos ha preparado una logística especial en el estadio Mario Camposeco, zona 3 de Quetzaltenango, para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Logística para recoger tus entradas

Los aficionados, quienes aseguraron su lugar con anticipación, deben tomar en cuenta los requisitos y horarios establecidos por el club para retirar los pases físicos:

Horario de atención : Las ventanillas permanecerán abiertas de 10 a 17 horas.

: Las ventanillas permanecerán abiertas de 10 a 17 horas. Ubicación: Las estructuras de entrega están instaladas en el parque del estadio Mario Camposeco.

Las estructuras de entrega están instaladas en el parque del estadio Mario Camposeco. Requisito indispensable: Presentar el recibo de reserva.

Presentar el recibo de reserva. Atención preferencial: Los socios y abonados del club contarán con una ventanilla especial y exclusiva para agilizar su trámite.

Dispositivo de seguridad y horarios para el sábado

Para el día del encuentro, autoridades de seguridad y la junta directiva han diseñado un estricto protocolo con el fin de garantizar el orden tanto dentro como fuera del coloso en la zona 3:

Apertura de puertas : El acceso al escenario deportivo se habilitará este sábado, a partir de las 15 horas, cinco horas antes del pitazo inicial.

: El acceso al escenario deportivo se habilitará este sábado, a partir de las 15 horas, cinco horas antes del pitazo inicial. Anillos de seguridad: Se instalarán filtros de control en los alrededores del estadio. A estas áreas perimetrales solo se les permitirá el ingreso a las personas que lleven su boleto.

Se instalarán filtros de control en los alrededores del estadio. A estas áreas perimetrales solo se les permitirá el ingreso a las personas que lleven su boleto. Hora del partido: El juego definitivo por la copa arrancará a las 20 horas.

El reto de la remontada

En el plano netamente deportivo, Xelajú MC llega con la obligación de proponer un juego ofensivo desde el primer minuto. El plantel quetzalteco buscará revertir el marcador adverso tras haber caído 4 a 1 en el partido de ida disputado en el Estadio El Trébol, confiando en el peso de su afición para coronarse campeones en casa.