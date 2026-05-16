Paraíso Tropical El Palmar: un refugio natural en la Ruta Cito Zarco

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Mario Tumín |

En medio de la naturaleza y rodeado de vegetación se encuentra Paraíso Tropical El Palmar, un destino turístico ubicado en el kilómetro 191 de la Ruta Cito Zarco, en jurisdicción de El Palmar, Quetzaltenango.

A cinco minutos de la carretera principal, los visitantes llegan a este atractivo ecológico que desde hace seis años abre sus puertas para fomentar el turismo y ofrecer un espacio de convivencia familiar en contacto directo con la naturaleza.

El lugar destaca por sus nueve pozas de agua natural alimentadas por un nacimiento de agua cristalina y fresca que fluye constantemente. Es uno de los principales atractivos para quienes buscan refrescarse durante la temporada de calor en la región.

Además cuenta con piscina, senderos ecológicos y áreas rodeadas de plantaciones de café, banano, flores y árboles de distintas especies que brindan sombra y un ambiente agradable.

Los encargados indicaron que el proyecto es 100% ecológico y que los ingresos se destinan al mantenimiento y conservación del espacio.

Entre los servicios ofrecen cabañas con churrasqueras, salón para eventos, campo de fútbol y un aviario donde se pueden observar palomas españolas. Próximamente habilitarán recorridos en cuatrimoto para ampliar las opciones recreativas.

En el área gastronómica los turistas pueden degustar mojarras, camarones fritos, platillos típicos y frutas preparadas.

Paraíso Tropical El Palmar se consolida como una alternativa para familias y grupos de amigos que buscan un ambiente natural, tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad.