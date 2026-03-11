Padecía cirrosis hepática según familiares

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un apartamento ubicado en la 29 avenida “A” 9-85, zona 3 de Quetzaltenango.

De acuerdo con información policial, agentes acudieron al lugar luego de que vecinos alertaran a las autoridades por fuertes olores a descomposición que provenían del interior del inmueble. Al verificar la situación, los agentes confirmaron que dentro de una de las habitaciones se encontraba una persona fallecida.

La víctima fue identificada como Amilson Ariel Morales Pérez. Según indicaron familiares y la persona que le arrendaba el cuarto, el hombre padecía cirrosis hepática y tenía varios días de no ser visto. Otros inquilinos del edificio señalaron que fue hasta este día cuando percibieron el fuerte olor, por lo que decidieron notificar a la PNC.

Al lugar fue requerido personal del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) será el encargado de establecer la causa de muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento, ya que el cuerpo presentaba estado de putrefacción.