Los equipos de Achuapa y Mictlán se despiden de la máxima categoría tras concluir su participación en la Liga Bantrab

Abr 26, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Fernando Castellanos.



La temporada 2025-2026 de la Liga Bantrab llegó a su fin para el Deportivo Achuapa y el CSD Mictlán, marcando un momento difícil para sus respectivas aficiones. Tras una campaña de intensos desafíos en el terreno de juego, ambos clubes han quedado fuera de la categoría mayor, cerrando un capítulo en la historia del fútbol profesional de Jutiapa.



A través de un mensaje de reconocimiento, la liga agradeció la entrega y el espíritu competitivo mostrado por ambos planteles durante el torneo. Tanto el equipo de los «Cebolleros» de Achuapa como los «Conejos» de Mictlán fueron protagonistas de jornadas emocionantes, pero los resultados acumulados no fueron suficientes para asegurar su permanencia en la élite del fútbol nacional.



El descenso representa un reto administrativo y deportivo para las directivas de ambos clubes, quienes ahora deberán enfocar sus esfuerzos en la reestructuración para buscar un ascenso rápido.

La expectativa de la Liga Bantrab y de la comunidad futbolística es ver pronto a estas instituciones de regreso, dada la tradición y la base de seguidores que representan en sus municipios.



En redes sociales, los seguidores del Deportivo Achuapa Oficial y del CSD Mictlán han expresado sentimientos encontrados, desde la tristeza por la pérdida de la categoría hasta el compromiso de seguir apoyando a sus equipos en la división inmediata inferior.

El fútbol de oriente pierde temporalmente a dos de sus grandes exponentes en la Liga Mayor, dejando un vacío que otros clubes buscarán llenar en la próxima contienda.