Ataque armado deja tres personas fallecidas en San Antonio Suchitepéquez

Abr 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Ruperto Matías

Un ataque armado dejó tres personas fallecidas en el municipio de San Antonio Suchitepéquez, según reportes preliminares de los cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información, el hecho se registró dentro de un inmueble donde fueron localizadas las víctimas, quienes ya no contaban con signos vitales al momento de la llegada de los socorristas.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para verificar la emergencia y, tras confirmar el fallecimiento de las tres personas, dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias correspondientes.

Se está a la espera de la llegada del Ministerio Público para el procesamiento de la escena y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer este hecho violento.