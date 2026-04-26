Capturan a hombre con crack en Coatepeque

Con información de Rubén Jocol.
La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), capturó a Oliver “N”, de 26 años, durante un operativo realizado en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
De acuerdo con el informe policial, al momento de la identificación y registro se le localizaron seis piedras de crack.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.