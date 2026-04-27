Motorista fallece en accidente de tránsito en zona 5 de Quetzaltenango

Abr 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un accidente de tránsito dejó como saldo un hombre fallecido en el sector del paso a desnivel de Las Rosas, zona 5 de Quetzaltenango, la tarde de este día.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se conducía en motocicleta y falleció en el lugar del percance. Vestía calcetines blancos, pantalón azul, chumpa azul y zapatos café.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) se encuentran en el área regulando la circulación vehicular, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Al lugar también acudió personal del Ministerio Público (MP) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del caso.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, ya que se reportan posibles cierres parciales de carriles en dirección a Salcajá.