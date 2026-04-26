Xelajú se queda con el liderato tras vencer a Cobán en el cierre de clarificación

Abr 26, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Foto portada: Roberto Hernández celebra el liderato general.

Xelajú MC logró quedarse con el liderato del Torneo Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco, en el cierre de la fase de clasificación.

El encuentro se disputó en un ambiente de fiesta, con estadio lleno y una afición volcada, que incluso lanzó confeti al terreno de juego en el inicio del partido.

Durante la primera mitad, el equipo altense mostró dificultades para generar peligro, con una propuesta que no logró romper el orden defensivo de Cobán Imperial, que se plantó bien en el terreno de juego. El primer tiempo finalizó 0-0, dejando en ese momento a Xelajú sin el liderato.

En la segunda parte llegaron las emociones. Ricardo Márquez abrió el marcador tras aprovechar un desborde por la banda derecha, resultado que devolvía momentáneamente el primer lugar a los chivos. Sin embargo, Cobán reaccionó y consiguió el empate, lo que nuevamente movía la tabla y dejaba el liderato en manos de Municipal.

Cuando el partido entraba en su recta final, un error del guardameta cobanero fue aprovechado por Steven Cárdenas, quien anotó el gol de la victoria y aseguró el 2-1 definitivo, resultado con el que Xelajú se adueñó del liderato.

Con este triunfo, el conjunto altense termina como líder del torneo, logro que alcanza por cuarta vez en su historia en fase de clasificación, y ahora se medirá ante Deportivo Marquense en los Cuartos de Final.

Resultados de la última jornada:

Achuapa 2-2 Antigua

Municipal 3-0 Mixco

Aurora 1-1 Mictlán

Malacateco 1-0 Comunicaciones

Guastatoya 4-0 Marquense

Xelajú 2-1 Cobán

Xelajú llega a la fase final con impulso y confianza, tras un cierre que confirmó su posición como líder del campeonato.

Achuapa y Atlético Mictlán descendieron a Primera División.