Persecución y balacera en la ruta Interamericana deja un presunto asaltante fallecido y otro herido

May 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos presuntos motoladrones interrumpió el tránsito en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana.

El incidente, que se originó tras una denuncia por robos en el sector, dejó como saldo un sospechoso sin vida, otro capturado bajo custodia hospitalaria, así como un arma de fuego y un vehículo incautados.

Detección, persecución y respuesta armada

Agentes de la Comisaría 16 realizaban patrullajes de seguridad en el área cuando detectaron a dos hombres en motocicleta asaltando a peatones. Al notar la presencia policial, los motoristas hicieron caso omiso a la orden de alto e iniciaron una fuga, lo que desató una persecución en la ruta principal.

Ataque a las fuerzas de seguridad: Al verse acorralados por las patrullas, los tripulantes de la motocicleta decidieron desenfundar un arma de fuego y disparar en contra de los uniformados.

Uso de la fuerza pública: Los policías repelieron el ataque utilizando sus armas de equipo para neutralizar la agresión.

Resultado en la escena: Uno de los presuntos criminales falleció en el lugar debido a los impactos de bala, mientras que su acompañante resultó herido.

Evidencias resguardadas en el lugar del percance

Paramédicos acudieron al punto para evaluar a los involucrados y confirmaron el deceso de uno de los sospechosos.

El segundo implicado fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt bajo una estricta custodia de la PNC.

Evidencias

Una motocicleta en la que se transportaban los individuos para cometer los atracos y escapar.

Un arma de fuego con la que presuntamente atacaron a los agentes policiales y amedrentaban a sus víctimas.

El paso vehicular por el sector se vio afectado parcialmente debido a que las fuerzas de seguridad acordonaron el área para permitir que los peritos del Ministerio Público inicien con el levantamiento del cuerpo y la recolección de los casquillos esparcidos en la vía.