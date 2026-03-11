Organizan en Xela el congreso «Mujer 360, inspiración, liderazgo y equilibrio»

Mar 11, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles en la mañana, en el Club Tenis Quetzalteco, zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolla el congreso «Mujer 360, inspiración, liderazgo y equilibrio».

El congreso es desarrollado por la Mesa Económica Interinstitucional de Quetzaltenango.

La actividad formativa se desarrolla en conmemoración al Día Internacional de la Mujer —8 de marzo—, donde habrán conferencias de liderazgo empresarial, educación financiera, técnicas de comunicación y manejo de redes sociales, las cuales serán impartidas por mujeres reconocidas a nivel nacional.