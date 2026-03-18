Organizan actividades lúdicas con títeres en escuela por día para prevenir violencia

Mar 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy en la Escuela Oficial de Párvulos Carlos A. Velásquez, zona 1 de Quetzaltenango, desarrollan actividades lúdicas con títeres y murales por el Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez —13 de marzo—.

Las actividades tienen como objetivo formar conciencia en los niños, por medio de la presentación de títeres, para evitar la violencia.

Además se han adecuado murales denominados «Manitas de la paz», donde cada niño plasma la palma de su mano con el compromiso de que «estás manitas no pegan, estás manitas no empujan, estás manitas sirven al prójimo».