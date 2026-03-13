Operativo en San Juan Ostuncalco por balacera por recaptura de reo

Mar 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ministerio Público (MP) y Ejército de Guatemala desarrollan operativo en la 3ª calle y 9ª avenida, zona 1 de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, por balacera por recaptura de reo José Carmelo Sinay Ortiz, alias «El Inquieto», quien se fugó en octubre del año pasado de la cárcel Fraijanes II.

Las autoridades informaron que mantienen el procedimiento en la vivienda donde se registró una balacera, la cual dejó a dos agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) heridos.

MP coordina recaptura de reo fugado

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del MP lidera operativo para recaptura de reo fugado, alias «El Inquieto», miembro de la clica Solo para Locos de la pandilla del Barrio 18.

«El Inquieto» es uno de los reos fugados de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.