Operativo del MP en alrededores del Congreso genera cierre de calles en el Centro Histórico

Mar 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Moisés Cottom.

Un operativo del Ministerio Público (MP) se desarrolla en los alrededores del Congreso de la República, donde fiscales realizan diligencias que han obligado al cierre de varias calles del Centro Histórico, mientras el Legislativo continúa con la sesión para elegir magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las acciones se llevan a cabo en el perímetro del Palacio Legislativo, específicamente en la 8ª avenida y entre la 8ª y 9ª calle de la zona 1 capitalina, lo que ha generado presencia policial y movimiento de autoridades en el sector.

De acuerdo con la auxiliar fiscal Karin Cabrera, de la Fiscalía Regional Metropolitana del Ministerio Público, el procedimiento corresponde a una diligencia de inspección ocular.

“Es una investigación del área, ajena al Congreso”, explicó la fiscal al referirse al cierre de las calles cercanas al recinto legislativo.

Cabrera indicó que el personal del MP realiza labores de inspección, registro y documentación de una posible escena, por lo que se solicitó espacio para que los fiscales y técnicos puedan desarrollar su trabajo.

Según detalló, las diligencias están relacionadas con una denuncia por posibles manifestaciones ilícitas y posible intimidación pública, por lo que las autoridades únicamente efectúan una inspección ocular en el área para recabar información que será incorporada a la investigación.