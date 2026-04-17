Operativo de tránsito busca reforzar la seguridad vial en avenida Las Américas

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

Con el objetivo de fortalecer la prevención y garantizar la seguridad vial, autoridades realizaron un operativo de control en la avenida Las Américas, zona 1 de Quetzaltenango, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Tránsito.

Durante la jornada, se verificó que los conductores cumplieran con las normas vigentes, haciendo énfasis en el transporte de material a granel. Las autoridades supervisaron que las unidades circularan con la carga debidamente cubierta, además de contar con la documentación en regla.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos para reducir riesgos en la vía pública y promover una circulación más segura para todos los usuarios.