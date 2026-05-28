Operativo antipandillas en la zona 10 de Xela deja una mujer capturada por el delito de extorsión

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

LOCALES – Las acciones policiales dirigidas a combatir las estructuras dedicadas al cobro de chantajes e intimidaciones sumaron un nuevo resultado en la cabecera departamental.

Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en un sector de la periferia altense para desmantelar un punto operativo vinculado a actividades delictivas de alto impacto.

Los elementos de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil desplegaron un operativo estratégico para dar cumplimiento a órdenes judiciales de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias.

Acciones tácticas en un inmueble ubicado en la zona 10 de la ciudad de Quetzaltenango, donde los investigadores procedieron al ingreso minucioso de la vivienda bajo el resguardo de las autoridades correspondientes.

Como resultado directo de esta incursión judicial, los agentes especializados lograron la neutralización de una mujer que presuntamente se encuentra vinculada a las redes de cobros ilegales que afectan al sector comercial y de transportes de la localidad. Aunque la identidad de la fémina no ha sido revelada de manera oficial por las autoridades debido a que las diligencias continúan bajo el debido proceso administrativo, se confirmó que el operativo responde directamente al combate del delito de extorsión.

Tras concluir con el registro del inmueble y la recopilación de los indicios digitales o documentales encontrados en la escena, la sindicada fue consignada de inmediato por los elementos policiales.

Bajo estrictas medidas de seguridad, la mujer fue trasladada hacia las instalaciones del juzgado correspondiente en la ciudad de Quetzaltenango, donde un juez competente se encargará de resolver su situación jurídica legal en las próximas horas.

Vía Rubén Jocol.