Ofrecen más de 100 empleos en feria desarrollada en Quetzaltenango

Mar 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

La delegada en Quetzaltenango del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), María Elena Sucuqui, informa que en la Feria del Empleo dirigida a mujeres, el martes reciente, ofrecieron más de 100 empleos.

La funcionaria dijo que en la feria participaron cerca de 300 mujeres y la actividad es parte de las acciones durante el primer trimestre del año.

Algunas de las mujeres que participaron en la feria son madres solteras y algunas quienes desean aportar en el área financiera de su familia, debido a la situación económica que se vive en Guatemala.