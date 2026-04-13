Oficina del Adulto Mayor celebra 18 años promoviendo bienestar y envejecimiento activo

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

En un ambiente lleno de alegría, música y participación, la Oficina del Adulto Mayor de Quetzaltenango conmemoró su 18 aniversario, reafirmando su compromiso con la promoción de un envejecimiento activo y digno para este sector de la población.

Durante la celebración, Sandra Sarceño, directora de la dependencia, destacó que a lo largo de estos años se han impulsado diversas actividades enfocadas en la salud, la creatividad y el bienestar emocional de los adultos mayores, generando espacios de convivencia y desarrollo integral.

La jornada estuvo marcada por momentos de entusiasmo y convivencia, donde los asistentes participaron en actividades recreativas y culturales, fortaleciendo los lazos comunitarios y resaltando el valor de las personas mayores en la sociedad.

Sarceño subrayó que este aniversario no solo representa una fecha conmemorativa, sino también una oportunidad para reconocer la importancia de continuar trabajando en programas que dignifiquen la vida de los adultos mayores.