Oficializan restricción de transporte pesado para Semana Santa 2026

Mar 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Tránsito |

El Ministerio de Comunicaciones publicó en el diario oficial los horarios en los que el transporte de carga no podrá circular por las rutas nacionales, con el fin de agilizar el tráfico durante la Semana Mayor.





CIUDAD DE GUATEMALA — Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de turistas y garantizar la seguridad vial durante el periodo vacacional, el Gobierno de Guatemala ha hecho pública la restricción temporal para la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional.

Esta medida busca reducir la saturación en las principales carreteras del país, como la Ruta al Pacífico (CA-9 Sur), la Ruta al Atlántico y la Carretera Interamericana, durante los días de mayor afluencia vehicular.





La restricción es de carácter obligatorio y se aplicará bajo el siguiente cronograma:

Inicio: Miércoles 1 de abril de 2026, a partir de las 12:00 horas (mediodía).

Finalización: Domingo 5 de abril de 2026, hasta las 23:59 horas.

Durante este lapso, las unidades de carga pesada deberán permanecer estacionadas en lugares seguros que no interrumpan el flujo de las vías principales.

Excepciones: Productos y servicios esenciales

Para evitar el desabastecimiento de insumos básicos en las distintas regiones del país, la normativa contempla excepciones específicas. Podrán circular sin restricción los transportes que trasladen:

Suministros vitales: Alimentos, bebidas y productos perecederos.

Energía: Combustibles y derivados del petróleo.

Logística de eventos: Equipo audiovisual para eventos debidamente autorizados.

Asistencia: Grúas y vehículos de servicios de emergencia o auxilio vial.

Recomendaciones para el sector transporte



Se insta a las empresas de logística y transportistas autónomos a adelantar sus despachos antes del mediodía del miércoles santo para evitar sanciones. Por su parte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y la Policía Nacional Civil (PNC) mantendrán operativos de control en puntos estratégicos para verificar el cumplimiento de este acuerdo ministerial.