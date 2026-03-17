¡Oficial! Guatemala enfrentará a la Argentina de Messi en marzo tras cancelarse la Finalissima

Mar 17, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El mundo del fútbol guatemalteco ha recibido una noticia de impacto internacional: la Selección de Guatemala viajará a territorio sudamericano para medirse ante la Selección de Argentina, vigente monarca del planeta.

El anuncio, oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), coloca al combinado centroamericano en el epicentro de la atención deportiva al ocupar el espacio dejado por la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España.

Para los dirigidos por Lionel Scaloni, este duelo representa una pieza clave en su preparación, permitiéndoles reencontrarse con su afición en casa tras la reestructuración de su calendario internacional.

Los detalles del compromiso

Aunque el anuncio ya es oficial, la logística se maneja con hermetismo para garantizar la seguridad y el orden del evento:

➡️ Fecha confirmada: Martes 31 de marzo de 2026.

➡️ Preparación argentina: La «Albiceleste» realizará una semana de labores colectivas previas al duelo, asegurando que sus figuras estelares, incluyendo a Lionel Messi, formen parte de la convocatoria para esta fecha FIFA.

➡️ Sede por definir: La AFA aún mantiene bajo reserva el estadio y la hora oficial del encuentro. Se especula que podría jugarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires o en alguna sede del interior del país para descentralizar la fiesta de los campeones.

Un hito para el fútbol guatemalteco

Para la afición de Guatemala, este partido trasciende lo amistoso. Es la oportunidad de medir fuerzas contra la élite mundial y observar a sus jugadores frente a figuras de la talla de Rodrigo De Paul, «Dibu» Martínez y Lautaro Martínez.

La federación argentina informó que en las próximas horas se dará a conocer la nómina oficial de convocados y el cronograma de trabajo. Por su parte, se espera que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) se pronuncie pronto sobre la logística de viaje y la preparación del técnico nacional para este desafío histórico.