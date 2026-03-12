Ocho personas capturadas por presunto hurto de combustible en finca de Retalhuleu

Mar 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Ocho personas fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señaladas de sustraer combustible de maquinaria pesada en una finca ubicada en el sector La Cuchilla, ruta hacia Cajolá Dos, en Champerico, Retalhuleu.

Según el reporte, la captura se realizó luego de una denuncia ciudadana. Durante la madrugada, agentes de seguridad privada de la finca sorprendieron a varios trabajadores mientras presuntamente extraían combustible de los tractores utilizados en el lugar. Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades y agentes de la subestación policial acudieron al sitio.

Mediante diálogo, el personal de seguridad privada entregó a los ocho hombres a la PNC para su consignación.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo de Jesús Maldonado Camey, de 36 años; Luis Alberto Espinoza, de 38; Cornelio Misael Zacarias Rodríguez, de 28; Luis Fernando Aguilar Morales, de 27; José Armando Gonzales Cabrera, de 30; Carlos Romeo Alvarado Martín, de 23; Milton Santiago López Alvarado, de 35; y Jafet Rady López Vásquez, de 24 años.

De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían sustraído 23 canecas de diésel de los tractores de la finca. Todos fueron puestos a disposición del tribunal competente para esclarecer su situación legal.