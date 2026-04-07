“Ocaso de la Tierra”: Artemis II capta histórica imagen desde la Luna

Abr 7, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

La tripulación de la misión Artemis II captó una impactante imagen de la Tierra “poniéndose” en el horizonte lunar el 6 de abril de 2026, mientras sobrevolaban nuestro satélite natural. La fotografía muestra una perspectiva única del planeta, similar a un atardecer, pero vista desde la superficie de la Luna.

La escena recuerda a la icónica imagen “Earthrise”, tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8, la primera en llevar humanos a orbitar la Luna. Aquella fotografía se convirtió en un símbolo global de la fragilidad y belleza de la Tierra vista desde el espacio.

Además, la misión Artemis II marcó un nuevo hito al alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra, llegando hasta 406,640 kilómetros. En su punto más cercano, la tripulación se aproximó a unos 6,550 kilómetros de la superficie lunar, consolidando este viaje como uno de los más importantes en la exploración espacial reciente.