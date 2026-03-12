Nueva junta directiva de la Cámara de Industria filial Occidente asume funciones en Quetzaltenango

Con información de Osmar Toc.

La noche de este miércoles se realizó en Quetzaltenango la juramentación de la nueva junta directiva de la Filial de Occidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), quienes asumen el compromiso de fortalecer el sector industrial y productivo en la región occidental del país.

La directiva quedó integrada por Fernando García como presidente de la filial; Cristian Hastel como vicepresidente; Moisés Ixquiac como coordinador de la cámara; y Víctor Sacor como tesorero. Los nuevos representantes señalaron que trabajarán en acciones orientadas a impulsar el crecimiento empresarial y fortalecer la representación del sector industrial en Occidente.

Durante la actividad, Moisés Ixquiac explicó que uno de los principales objetivos será promover el desarrollo productivo de la región, fomentar la generación de nuevos proveedores y fortalecer la participación de empresas dentro de la cámara.

“Como coordinador buscaré crecer en tema de socios, hacer de esta una cámara que gane mucha confiabilidad y que realmente podamos crear una sociedad interna donde podamos encontrar cobertura a muchas necesidades que se tienen en el área”, destacó Ixquiac.

En el acto también participó el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Enrique Font, quien acompañó la juramentación de la nueva junta directiva de la filial de Occidente y reiteró el compromiso de la institución con el desarrollo industrial del país.