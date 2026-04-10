Notifican nuevos procesos a reos por extorsión y homicidio; reportan capturas por estafa en el país

Abr 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Investigadores de la DIPANDA notificaron nuevos procesos judiciales a dos privados de libertad en el preventivo para varones de Cobán, Alta Verapaz, por delitos relacionados con extorsión y homicidio.

Se trata de Ernesto Santos Chávez, de 38 años, quien fue notificado por un nuevo caso de extorsión, requerido por un juzgado local. El sindicado ya guarda prisión desde diciembre del año pasado por el mismo delito.

Asimismo, en el mismo centro carcelario fue notificado Eduardo Rax Macz, de 36 años, por homicidio en grado de tentativa. Actualmente, cumple una condena por homicidio desde abril de 2024.

Otros casos

En Rabinal, Baja Verapaz, fue detenida Teresa “N”, de 52 años, por el delito de estafa propia. Según la investigación, habría adquirido de forma fraudulenta un préstamo por más de Q100 mil, el cual no ha sido cancelado.

En Coatepeque, Quetzaltenango, autoridades capturaron a Angélica “N”, de 49 años, por falsedad ideológica, y a Sheily “N”, de 27 años, en la zona 2, por estafa propia.

Finalmente, en la zona 2 de Chimaltenango, fue detenida Alicia “N”, de 25 años, también señalada por el delito de estafa propia.