EMAX evalúa calidad del agua en Quetzaltenango

Jul 1, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Osmar Toc |

Personal del Laboratorio de la Calidad del Agua de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) desarrolla controles de calidad del agua en diferentes sectores de Quetzaltenango.

Las evaluaciones son en el Pozo Benito Juárez y depósitos: Choquí Bajo, zona 6, zona 8, Chitux 1, Chitux 2 zona 9, Zoológico, Pacajá, Xepaché, Bella Vista y aldea Las Majadas.



Estas acciones incluyen monitoreo, toma de muestras y análisis para garantizar que el agua cumpla con los estándares de potabilidad establecidos.