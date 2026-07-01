Triple colisión en la autopista Los Altos de Quetzaltenango

Jul 1, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles se registra una triple colisión vehicular en la autopista Los Altos, Quetzaltenango. Picops protagonizan el accidente, el cual deja cinco personas atendidas por Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar para determinar responsabilidades de los tripulantes del picop negro, quienes según testigos, podrían estar en estado de ebriedad.

El accidente de tránsito se registra a pocos metros del sector conocido como la Bóveda de Chiquilajá.