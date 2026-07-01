Entregan más de 1 mil 500 filtros purificadores de agua en Huitán

Jul 1, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este miércoles, como parte de la estrategia «ManoAManoGT», inicia la entrega de 1 mil 618 filtros purificadores de agua para 13 comunidades del municipio de Huitán, Quetzaltenango.

La entrega está a cargo de representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan). En la actividad participan la gobernadora, Bibiana Ramírez.

«Esta acción impactará en el consumo de agua segura, previniendo enfermedades gastrointestinales, con esto se contribuye a reducir índices de desnutrición. Todas las acciones de Mano a Mano son GRATUITAS y sin intermediarios. Para mayor información ingresa al www.manoamano.mides.gob.gt», indica la publicación de las autoridades.



