Notifican a reclusas por extorsión

Abr 12, 2026 | Sin categoría |

Por Moisés Cottom |

Este domingo, en el Centro Preventivo para Mujeres de Jalapa, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) notificaron de nueva orden de captura y proceso a Sandra Yanet Tunche López, de 55 años, por extorsión, delito por el cual ya se encontraba en prisión desde agosto del año pasado.

En Cobán, Alta Verapaz, fue notificada Shanti Anada Archila Chacón, de 37 años, por extorsión en grado de complicidad.

En el Centro Preventivo Los Jocotes, Zacapa, fue notificado Ángel de Jesús Canel Orozco, de 25 años, por el delito de estafa propia.

En otros casos

En la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, fue capturado José “N”, de 43 años, por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado

Los hermanos Reginaldo “N”, de 38 años, y Ángel “N”, 47, fueron capturados en la aldea El Toro, Cuilapa, Santa Rosa, señalados de agredir a puñetazos y puntapiés a una mujer.