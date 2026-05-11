Notifican a reclusa de nueva orden de captura

May 11, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) notifican a reclusa en Quetzaltenango de nueva orden de aprehensión.

Heidi Cecilia González Pirir, de 42 años, se encuentra en el Centro Preventivo para Mujeres, en la zona 1 de Quetzaltenango.

La nueva orden de captura fue emitida, el 27 de abril reciente, la cual fue girada por el Juzgado B del Juzgado Pluriperpersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz por el delito de extorsión.