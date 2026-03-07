Nombran Reina y Madre de Quetzaltenango a la Virgen de Dolores de San Nicolás

Mar 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La mañana de este día se realiza en la parroquia San Nicolás, zona 3 de Quetzaltenango, una reunión extraordinaria del Concejo Municipal, durante la cual se lleva a cabo el nombramiento como Reina y Madre de Quetzaltenango de la Consagrada Imagen de la Virgen de Dolores de San Nicolás.

La actividad reúne a autoridades municipales, representantes de la Iglesia católica y devotos, quienes participan en este acto simbólico que busca reconocer el significado religioso y cultural que tiene esta imagen mariana para la ciudad.

La Virgen de Dolores de San Nicolás es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa en Quetzaltenango. Su presencia en la ciudad se remonta a finales del siglo XIX, y desde 1893 participa en cortejos procesionales, especialmente durante el Viernes Santo, acompañando al Señor Sepultado de la parroquia de San Nicolás.

Tras el terremoto de 1902, que destruyó la antigua ermita de San Nicolás, la imagen continuó formando parte de las tradiciones religiosas de la ciudad mientras se construía el actual templo, que fue inaugurado en 1946.

La imagen fue consagrada solemnemente el 20 de agosto del año 2000, durante el Jubileo del Señor, convirtiéndose en una de las imágenes marianas consagradas más importantes de la región occidental del país.

Además de su valor religioso, la Virgen de Dolores forma parte de la identidad cultural de la Semana Santa quetzalteca, considerada una de las celebraciones más emblemáticas del occidente de Guatemala, donde cada año miles de fieles participan en procesiones, velaciones y actividades devocionales.

Con este nombramiento, las autoridades municipales resaltan la profunda tradición de fe y devoción que la población de Quetzaltenango mantiene hacia la imagen de la Virgen de Dolores de San Nicolás.