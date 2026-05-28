Estudiantes de arte plasman cultura quetzalteca en mural

May 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

En una iniciativa impulsada por la cátedra de Práctica de la Escuela Nacional de Arte Humberto Garavito en Quetzaltenango, estudiantes de los últimos años de bachillerato diseñaron y pintaron un mural que rinde homenaje a la identidad y riqueza cultural de la región.

El proyecto se consolidó gracias a un taller integral impartido por el maestro, Mynor Sarat, en el cual los jóvenes aprendieron técnicas avanzadas para proyectar y plasmar sus dibujos a gran escala sobre las paredes.

Un proceso integral y competitivo

De acuerdo con las autoridades del plantel, este tipo de actividades busca potenciar el desempeño académico de los estudiantes de quinto y sexto año de la carrera de Bachillerato en Arte con Especialidad en Pintura, preparándolos para su futura inserción como artistas profesionales.

El diseño final del mural fue seleccionado mediante un concurso interno posteriormente, el resto de los alumnos se sumó con entusiasmo para dar color y vida al lienzo.

Elementos que dan identidad al mural

La obra destaca por recopilar iconografía profundamente vinculada a Quetzaltenango. Entre los elementos principales se encuentran:

➡️ El retrato de Humberto Garavito, pintor netamente quezalteco que destacó en las décadas de los 50 y 60, y cuyo nombre lleva la institución.

➡️ Detalles de la indumentaria tradicional quezalteca.

➡️ Símbolos patrios y de la naturaleza local como el maíz y el quetzal.

Preparación para el campo profesional

Esta actividad forma parte del programa del curso de Práctica, el cual inicia desde principios de año con una sólida base teórica. El enfoque de la materia busca que los propios estudiantes autogestionen sus espacios de trabajo, se organicen en equipos y respondan a solicitudes de la comunidad para pintar murales o impartir talleres artísticos destinados a incentivar a alumnos de nivel básico.