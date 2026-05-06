Niña es electa como «Jefa de Subestación por un día» en actividad de la PNC en Quetzaltenango

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles la Policía Nacional Civil (PNC) desarrolla la elección del «Niño Jefe de Subestación por un día», en la zona 1 de Quetzaltenango, como parte de una actividad de acercamiento comunitario y formación cívica dirigida a la niñez.

🔴 ELECCIÓN DE NIÑA JEFE DE SUBESTACIÓN DE PNC | Vilma Pablo Gómez, de Policía Nacional Civil (PNC), informa de la elección, en la zona 1 #Quetzaltenango, de «Niña Jefe de Subestación por un día».



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Vilma Pablo Gómez, jefa de la subestación, informó que en el evento participaron tres centros educativos, resultando ganadora la estudiante Yasmina Milena Maldonado Pérez, de la Escuela Urbana Mixta Antonia Estrada Monzón.

La niña, de 12 años, asumirá el cargo de» Jefa de Subestación por un día», donde podrá conocer de cerca las funciones policiales, supervisar labores y participar en recorridos operativos.

🔴 GANADORA DE «NIÑA JEFA DE SUBESTACIÓN POR UN DÍA» | La alumna de la Escuela Oficial Urbana Antonia Estrada Monzón de #Quetzaltenango, Yasmina Milena Maldonado Pérez, fue la ganadora de la elección de «Niña Jefe de la Subestación de la PNC por un día».



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Según autoridades, la iniciativa busca fortalecer la convivencia entre la PNC y la comunidad, así como motivar a los niños a involucrarse en actividades positivas. Además, la ganadora podrá avanzar a siguientes fases con la posibilidad de representar a nivel de comisaría.

La estudiante expresó sentirse orgullosa por el logro y agradeció el apoyo de su familia, docentes y compañeros, al tiempo que motivó a otros niños a participar en este tipo de actividades, resaltando que la niñez es el futuro del país.