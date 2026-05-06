May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este miércoles, en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de Quetzaltenango, entregan 550 títulos a graduados de técnico, licenciatura, maestría y doctorado.

La entrega es en el Módulo de Económicas. Los títulos son traídos por el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la ciudad capital a las sedes de los centros universitarios, sedes departamentales de la Facultad de Humanidades y EFPEM de todo el país, desde el 2022, como parte del proceso de descentralización.

Los estudiantes, quienes por algún motivo no pudieron recoger su título este miércoles 6 de mayo, pueden dirigirse al Campus Central, en la ciudad capital (municipio de Guatemala), edificio VIGA, al Departamento de Registro y Estadística, ventanillas 10 y 11, los cuales atienden de lunes a domingo o enviar un correo a [email protected].