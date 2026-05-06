Después de dos años de espera migrante de Concepción Chiquirichapa será sepultada

May 6, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Después de un prolongado proceso marcado por el dolor y la incertidumbre, la familia de Aura López Cabrera, una joven originaria del municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, finalmente podrá darle el último adiós en su tierra natal.

López, quien emprendió su viaje hacia los Estados Unidos de América en busca del llamado «sueño americano», falleció en el desierto durante su intento por llegar al país norteamericano.

Desde entonces, familiares iniciaron una lucha que se extendió por más de dos años para lograr la repatriación de sus restos. De acuerdo con la información proporcionada por sus seres queridos, fue hasta el lunes 4 de mayo de 2026, que se confirmó oficialmente la llegada de su cuerpo a Guatemala, luego de múltiples gestiones y trámites ante autoridades nacionales e internacionales.

La joven, originaria de la aldea Toj Chulup, había perdido comunicación con su familia desde que salió del país. Posteriormente, el 6 de junio de 2024, autoridades estadounidenses confirmaron su fallecimiento, lo que marcó el inicio de un proceso complejo para lograr su retorno.

Ahora, con la repatriación concretada, la familia ha hecho un llamado a la población para acompañarlos a la Ciudad de Guatemala, donde recibirán el cuerpo, y posteriormente trasladarlo a su lugar de origen para realizar las honras fúnebres.

Este caso refleja una vez más los riesgos que enfrentan cientos de migrantes guatemaltecos que, impulsados por la necesidad y la esperanza de una mejor vida, se exponen a peligros extremos en su trayecto hacia Estados Unidos de América.

Para la familia de Aura López Cabrera, la llegada de sus restos representa no solo el cierre de un doloroso capítulo, sino también la oportunidad de despedirse dignamente tras años de espera.