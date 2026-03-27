Museo de Historia Natural de Quetzaltenango anuncia horarios especiales por Semana Santa

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango, a través del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador de León Toledo”, dio a conocer los horarios especiales de atención que estarán vigentes durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar el acceso a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Lorena Aguilar, encargada del museo, informó que durante el Lunes y Martes Santo atenderá en horario habitual, de 8 a 12 horas y de 14 a 18.

El Miércoles, Jueves y Viernes Santo el recinto abrirá sus puertas en jornada continua, de 9 a 17 horas, sin cerrar al mediodía, permitiendo así una mayor afluencia de visitantes.

Posteriormente, el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, el museo retomará su horario regular, atendiendo de 8 a 12 horas y de 14 a 18.

Las autoridades extendieron una cordial invitación a la población en general para que aproveche estos días de descanso y visite el museo, donde podrán conocer parte de la historia, cultura y riqueza natural de Quetzaltenango.

Asimismo, destacaron que este espacio es una opción ideal para turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad durante la Semana Mayor, interesados en descubrir el patrimonio cultural del occidente del país.