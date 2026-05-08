Evacúan escuela en Sanarate por enjambre de abejas bajo escritorio

May 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Una jornada escolar fue interrumpida este viernes en la aldea Los Llanos de Morales, Sanarate, El Progreso, tras el hallazgo de un enjambre de abejas africanas. Los insectos se instalaron en el interior de una de las aulas de la Escuela Oficial Rural Mixta, específicamente debajo del escritorio de una docente, lo que generó alarma entre los estudiantes.



Ante el riesgo de un ataque masivo, las autoridades educativas procedieron a la evacuación inmediata de todos los alumnos y el personal docente hacia áreas seguras del establecimiento.

El personal de la escuela dio aviso a los cuerpos de socorro para manejar la situación sin poner en riesgo a los menores.



Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al centro educativo para atender la emergencia. Las acciones de los socorristas incluyeron:

Resguardo perimetral: Se aseguró el área para evitar que ruidos o movimientos bruscos alteraran a los insectos.

Equipo especializado: Los bomberos utilizaron trajes de protección y equipo técnico para retirar el enjambre de forma segura.

Control de la amenaza: Tras varios minutos de maniobras, el enjambre fue retirado del mobiliario sin que se reportaran personas heridas o picaduras entre la comunidad educativa.

Retorno a la normalidad



Luego de confirmarse que no quedaban insectos en el aula ni en los alrededores, las autoridades escolares evaluaron el retorno a las actividades.

Los socorristas recomendaron a los docentes realizar inspecciones periódicas en áreas poco transitadas de la escuela, especialmente durante la temporada de calor, cuando estos insectos suelen buscar nuevos lugares para establecer sus colmenas.